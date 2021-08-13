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Киностудию с парком развлечений хотят построить во Владивостоке

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Киностудия с парком развлечений и гостиницей может появиться на острове Русском во Владивостоке. Проект стоимостью почти 1,9 млрд рублей хотят реализовать в районе мыса Поспелова.

Речь идет о строительстве закрытых съемочных павильонов, натурных площадок для съемок, центра обучения, цеха по изготовлению декораций и пошиву костюмов, пишет Vostokmedia. В территорию киностудии будет встроена историческая инфраструктура, в том числе военный городок дореволюционной постройки. Активный интерес к проекту проявляют партнеры из стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

На острове Русский до конца года должно начаться масштабное дорожное строительство. Работы охватят значительную часть острова. Трассы пройдут через основные населенные пункты. Первый стартует этап будет включать прокладывание 1,2 тыс. м асфальтированной дороги до Ворошиловской батареи и возведение автобусной остановки.

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