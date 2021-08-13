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Синоптик спрогнозировала скорое прекращение дождя в Керчи

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Дожди прекратятся в Керчи (Республика Крым) к вечеру пятницы, 13 августа. Об этом сообщила директор крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

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«Где-то к 21 часу осадки прекратятся. Думаю, что страсти все закончились», — приводят «РИА Новости» слова Любецкой.

По словам синоптика, днем 14 августа будет спокойно, однако ночью снова возможны осадки, если циклон развернется и пойдет на Крым.

«Но говорить об этом наперед не стоит, так как процесс очень сложный. Утром будет видно», — заключила специалист.

Ранее в этот день в Керчи началась эвакуация населения из зон подтопления, эвакуированы 10 человек, в том числе четыре ребенка.

Также в пятницу глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что статус ЧС федерального масштаба присвоен подтоплениям в Керчи, Ялте и других населенных пунктах полуострова, произошедшим в июне–июле.

По его данным, всего в результате резкого подъема воды было подтоплено 43 населенных пункта в шести муниципальных образованиях республики. В результате непогоды было повреждено 30 мостов, а также участки автомобильных дорог общей протяженностью более 72 км.

4 июля администрация Бахчисарайского района Крыма ввела режим чрезвычайной ситуации в трех сельских поселениях, подтопленных в результате сильных дождей.

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