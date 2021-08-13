В России на 23% вырос спрос на строительство загородных домов

В России на 23% вырос спрос на строительство загородных домов

2021-08-13 17:56:00

2021-08-13 17:56:00

2021-08-13 17:56:00

2021-08-13 17:56:00

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