Канцлер Германии Меркель посетит Россию 20 августа и через два дня Украину

Канцлер ФРГ Ангела Меркель посетит Россию 20 августа, а Украину спустя два дня. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщил на брифинге официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.

По его словам, детали программы будут сообщены на следующей неделе, однако очевидно, что канцлер встретится с президентом России Владимиром Путиным.

Позже, 22 августа, Ангела Меркель посетит Киев, отметил Зайберт. Ранее пресс-секретарь украинского президента страны Сергей Никифоров сообщил, что темами переговоров могут стать безопасность, а также двусторонние отношения.

В Кремле, в свою очередь, подтвердили визит канцлера ФРГ в Россию. Там добавили, одной из тем на переговорах станут перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях.

Отмечается, что предстоящая поездка Меркель в Россию станет первой за последние три года — до этого канцлер встречалась с Путиным в мае 2018 года в Сочи.

21 июля состоялся телефонный разговор Путина с Меркель, в рамках которого главы государств обсудили транзит газа через Украину, а также «Северный поток – 2». В Кремле сообщали, что «лидеры удовлетворены приближающимся к завершению строительством газопровода».

4 июня Меркель заявила, что приняла твердое решение не выдвигать свою кандидатуру на должность председателя федерального правительства ФРГ. Выборы канцлера Германии состоятся осенью 2021 года после выборов в парламент, которые пройдут 26 сентября.