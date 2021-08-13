ФАС начала проверки крупнейших торговых сетей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала внеплановые проверки крупнейших российских торговых сетей на предмет антиконкурентного сговора.

Так, проверки проходят в таких ритейлерах, как «Магнит», а также у представителей X5 Group ( «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»).

«Проверки начаты по обращениям граждан о росте цен, а также с целью недопущения необоснованного повышения стоимости социально значимых продовольственных товаров», — указано в сообщении ведомства в Telegram.

В ФАС также намерены изучить причины роста цен. При этом, если сведения о сговоре будут подтверждены, компаниям может грозить оборотный штраф до 15% от годовой выручки.

«Оборот проверяемых организаций по итогам 2020 года превышает 4 трлн рублей», — отметили в службе.

По результатам проверки и анализа полученных данных будут сделаны окончательные выводы о наличии или отсутствии нарушений в работе компаний, добавили в ведомстве.

Президент России Владимир Путин 21 июля признал, что ситуация с ценами на базовые продукты питания в России обострилась. Ранее, 16 июля, в Кремле отмечали, что глава государства поручил отслеживать динамику изменения цен на розничном рынке. По результатам мониторинга применяются соответствующие меры.

Кроме этого, 30 июня в Минсельхозе РФ «Известиям» рассказали, что тенденция роста цен на овощи носит сезонный характер. В ведомстве подчеркивали, что на текущий момент в розничной торговле преобладают импортные картофель, морковь и лук репчатый, что с учетом изменения курса рубля по отношению к доллару привело к значительному удорожанию овощей на российском рынке.