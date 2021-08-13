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В ЦБ вновь анонсировали открытие сервиса по выдаче кредитов

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До конца 2021 года Банк России планирует запустить финансовый маркетплейс по выдаче потребительских кредитов. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на сообщение регулятора.

Одно окно: как работает финансовый маркетплейс
Где сравнить условия вклада в разных банках и сразу его открыть

«Сформированная Банком России фокус-группа по кредитным продуктам с участниками рынка успешно завершила разработку бизнес-процессов и поправок в действующее регулирование для интеграции кредитных продуктов на финансовых платформах», — отметили в ЦБ.

Маркетплейс позволит приобретать финансовые продукты от разных организаций — в данный момент это вклады и страховые продукты — на одной платформе в круглосуточном режиме.

Опыт выдачи потребкредитов через такой сервис проанализируют, и впоследствии через него можно будет оформить и ипотеку, добавили в ЦБ. Однако в случае с ипотекой нужно детализировать процесс заключения кредитного договора, что потребует вовлеченности в разработку будущей бизнес-модели большего количества участников рынка.

По словам официальных представителей Центробанка, клиент, обратившийся на финансовую платформу, проходит процедуры идентификации, установленные «противолегализационным» законодательством, только один раз — при его приеме на обслуживание оператором финансовой платформы. После этого у пользователя появляется возможность «бесшовно» приобретать вклады и страховые продукты. Например, клиент может приобрести несколько вкладов в разных банках и открыть их в один клик.

Как отмечают в регуляторе, главные преимущества маркетплейса — повышение доступности финансовых услуг, отсутствие бумажной волокиты, регистрация сделок. При отзыве лицензии у банка вкладчик, открывший депозит с помощью маркетплейса, получает страховое возмещение без заявления.

Банк России инициировал проект еще в декабре 2017 года. Летом 2020 года закон о «финансовых платформах» вступил в силу.

В декабре прошлого года «Известия» сообщали, что в России уже заработали финансовые платформы, созданные в рамках проекта «Маркетплейс» ЦБ. Первой стали Финуслуги Московской биржи. На сайте можно сравнить продукты разных кредитных организаций, выбрать подходящий и оформить его без посещения офиса.

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