В ЦБ вновь анонсировали открытие сервиса по выдаче кредитов

До конца 2021 года Банк России планирует запустить финансовый маркетплейс по выдаче потребительских кредитов. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на сообщение регулятора.

«Сформированная Банком России фокус-группа по кредитным продуктам с участниками рынка успешно завершила разработку бизнес-процессов и поправок в действующее регулирование для интеграции кредитных продуктов на финансовых платформах», — отметили в ЦБ.

Маркетплейс позволит приобретать финансовые продукты от разных организаций — в данный момент это вклады и страховые продукты — на одной платформе в круглосуточном режиме.

Опыт выдачи потребкредитов через такой сервис проанализируют, и впоследствии через него можно будет оформить и ипотеку, добавили в ЦБ. Однако в случае с ипотекой нужно детализировать процесс заключения кредитного договора, что потребует вовлеченности в разработку будущей бизнес-модели большего количества участников рынка.

По словам официальных представителей Центробанка, клиент, обратившийся на финансовую платформу, проходит процедуры идентификации, установленные «противолегализационным» законодательством, только один раз — при его приеме на обслуживание оператором финансовой платформы. После этого у пользователя появляется возможность «бесшовно» приобретать вклады и страховые продукты. Например, клиент может приобрести несколько вкладов в разных банках и открыть их в один клик.

Как отмечают в регуляторе, главные преимущества маркетплейса — повышение доступности финансовых услуг, отсутствие бумажной волокиты, регистрация сделок. При отзыве лицензии у банка вкладчик, открывший депозит с помощью маркетплейса, получает страховое возмещение без заявления.

Банк России инициировал проект еще в декабре 2017 года. Летом 2020 года закон о «финансовых платформах» вступил в силу.

В декабре прошлого года «Известия» сообщали, что в России уже заработали финансовые платформы, созданные в рамках проекта «Маркетплейс» ЦБ. Первой стали Финуслуги Московской биржи. На сайте можно сравнить продукты разных кредитных организаций, выбрать подходящий и оформить его без посещения офиса.