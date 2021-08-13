Юнемана раскритиковали за нарушения при подаче документов в ЦИК

Юрист и общественный деятель Илья Ремесло прокомментировал ситуацию с признанием недействительными подписей за кандидата-самовыдвиженца в депутаты Госдумы Романа Юнемана.

«Роман Юнеман медленно, но верно сходит с ума под медийным прессингом Мосгоризбиркома. «Кандидат от народа» наконец-то признал ошибки в сданных подписных листах», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам юриста, Юнеман обвиняет в сотрудников Центризбиркома в фальсификации подсписей избирателей.

«В своем очередном посте Юнеман обвинил избирком в том, что тот... записал Гаспаряна (это блогер, который критикует Романа) в подписанты Юнемана, и тем самым незаконно отсеял подпись избирателя как «недействительную». И еще несколько подписей тем же макаром», — уточнил Ремесло.

При этом в Центризбиркоме с «клинической доброжелательностью» ответили кандидату, подчеркнул общественный деятель. Как указано в ответе комиссии, в двух книгах подписи были оставлены лицом, «имеющим полностью одинаковые данные, включая схожую подпись, с разными фамилиями».

«То есть сборщики Романа накосячили и внесли одного и того же человека в подписные листы с разными фамилиями. Но виноват кровавый избирком», — иронично отметил юрист.

Помимо этого, Telegram-канал «Кстати» сообщает о других серьезных нарушениях в документах, предоставленных Избиркому. Так, изначально подписные листы Юнемана были большего, чем А4, формата. В них была не предусмотренная нормативами колонка для сбора телефонных номеров. Перед сдачей в избирком эту колонку отрезали с каждого листа.

«Этим странным решением Юнемана удивлены даже соратники по оппозиции — штаб кандидата сам дал избиркому все основания для признания всех своих подписных листов недействительными, — отметил автор публикации.

Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.