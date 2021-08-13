В «Роснано» рассказали о росте выручки в первой половине 2020 года

Выручка группы «Роснано» по итогам первого полугодия возросла в шесть с половиной раз. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщил заместитель председателя правления компании по экономике и финансам Максим Сахаров.

По его словам, выручка «Роснано» достигла 17,3 млрд рублей. Положительная динамика в первую очередь обусловлена инвестиционными доходами. Группа осуществила ряд прибыльных выходов, а также получила распределения от инвестиционных фондов, в том числе по проектам ветроэнергетики.

Чистая прибыль «Роснано» составила 3,3 млрд рублей против убытка 0,5 млрд рублей за сопоставимый период прошлого года, подчеркнул Сахаров.

Группа продолжает работу по повышению операционной эффективности и росту стоимости активов.

«Мы ведем активную работу по повышению стоимости активов текущего портфеля с целью наращивания прибыли в рамках дальнейших сделок. Развитие партнерских отношений, расширение присутствия продуктов наших компаний в технологических цепочках, а также формирование новых научно-технических заделов подтверждают эффективность выбранного вектора. Группа заинтересована в дальнейшем реинвестировании средств от прироста в интересах повышения стоимости портфеля и развития компетенций в наукоемких отраслях», — заключил Сахаров.

В Группу «Роснано» входят акционерное общество «Роснано», Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Роснано» и Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Благодаря инвестициям Группы «Роснано» работает 138 предприятий и R&D центров в 37 регионах России.