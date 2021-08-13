Более 160 школ и детсадов обновят в Астраханской области за два месяца

В Астраханской области в августе-сентябре намерены провести ремонтные работы в 114 школах и 50 детских садах. Об этом сообщает региональное министерство образования.

Ведомство уже сформировало перечень объектов, в которых пройдут работы. Этапы обновления будут контролировать мониторинговые группы, к приемке объектов планируется подключить директоров и родителей, пишет «Астрахань-24».

По данным издания, в очереди на реконструкцию также находятся два здания школы-интерната № 1 для детей с ограниченными возможностями.

Средства на ремонт выделяются в рамках федеральной программы капремонта образовательных учреждений.

6 августа сообщалось, что правительство России по поручению президента страны Владимира Путина запустит программу по капремонту учебных заведений. До 2026 года в порядок приведут более чем 7,3 тыс. зданий. При этом в 3 тыс. объектах капремонт должен быть проведен в 2022–2023 годах.

28 июля министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что около 700 зданий российских школ пройдут капитальный ремонт в 2022 году. Он отметил, что с учетом продолжения программы темпы будут увеличены и все здания, требующие капитального ремонта, будут максимально отремонтированы.