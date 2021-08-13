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В России разработают новые программы подготовки водителей разных категорий

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Министерство просвещения РФ разрабатывает новые примерные программы профессиональной подготовки водителей разных категорий. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу, 13 августа, на сайте ведомства.

«По заказу Института развития профессионального образования, подведомственного Минпросвещения России, экспертный центр «Движение без опасности» разработает новые примерные программы переподготовки, которые позволят повысить уровень знаний и навыков начинающих водителей», — отмечается в заявлении.

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В министерстве уточнили, что работа ведется в рамках проекта «Разработка программ профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий на 2021 год».

В настоящее время, по информации Минпросвещения РФ, планируется разработка проектов примерных программ профессиональной подготовки водителей транспортных средств пяти категорий. Речь идет о категориях «А», «В», «С», «D», «М».

Кроме того, планируется разработка данных проектов для водителей транспортных средств еще шести подкатегорий («А1», «В1», «С1», «D1», «Tm» и «Tb»), а также специальных категорий для управления автомобилями с прицепом («CE», «DE», «С1Е» и «D1Е»).

«В примерных программах также будут учтены особенности управления транспортным средством с высокой степенью автоматизации», — говорится в сообщении.

Ранее, 8 августа, в пресс-службе МВД России отметили, что ведомство пересмотрит отношения сотрудника ГИБДД и будущего водителя во время практической части экзамена на права. Отмечается, что будут пересмотрены конкретные положения, касающиеся действий водителя и экзаменатора при проверке маневров.

С 1 апреля в России вступили в силу новые правила сдачи практического экзамена на водительские права. Теперь «площадка» и «город» объединены в один практический экзамен. На всё задание уходит не более 30 минут. Во время сдачи экзамена инспектор ГИБДД ведет аудио- и видеозапись процесса. Проводятся экзамены, как и раньше, на закрытых огороженных площадках. Упражнения прежние: заезд в бокс, разворот в ограниченном пространстве, параллельная парковка, «горка» и т.д.

Изменения были также внесены в систему начисления штрафных баллов. При этом у кандидатов появилась возможность апелляции и аннуляции несданного экзамена, напоминает «Газета.ру».

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