Снос аварийных деревьев стартовал в центре Тюмени

В центре Тюмени стартовал снос аварийных и сухостойных деревьев. Работы проводит МКУ «Леспаркхоз», сообщает городская администрация.

Бригады работают на улицах Орджоникидзе, Володарского, Кирова и Малыгина. После сноса старых деревьев на их месте посадят новые, подчеркивает портал «Наш город».

Перед началом работ зеленые насаждения обследовали. Под ликвидацию попали деревья с механическими повреждениями, а также имеющие признаки некрозов и критический наклон ствола.

Как отмечают чиновники, снос проводится в целях «недопущения вреда жизни и здоровью жителей».