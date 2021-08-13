Стали известны группы элитного раунда Кубка России по футболу

Футбольный клуб «Знамя» встретится в элитном групповом раунде Бетсити Кубка России с «Енисеем» и «Крыльями Советов». Об этом стало известно в пятницу, 13 августа, по итогам прошедшей жеребьевки.

Команды распределены по 11 группам. В каждую группу попали три команды — по одному клубу «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ), Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и ЛФК/ПФЛ. Матчи раунда пройдут 25–26 августа, 22–23 сентября и 27–28 октября, пишет «Спорт-Экспресс».

По итогам жеребьевки команды распределились следующим образом: группа 1 — «Краснодар», «Кубань», «Ленинградец»; группа 2 — «Урал», «КАМАЗ», «Торпедо» Владимир; группа 3 — «Арсенал», «Велес», «Динамо» Брянск ; группа 4 — «Нижний Новгород», «Факел», «Динамо» Барнаул; группа 5 — «Ростов», «Торпедо» Москва, «Чайка»; группа 6 — «Уфа», «Алания», «Динамо-Легион» Махачкала.

Кроме того, в группу 7 вошли «Ахмат», «Ротор», «Кайрат»; в группу 8 — «Химки», «Балтика», «Саранск»; в группу 9 — «Крылья Советов», «Енисей», «Знамя»; в группу 10 — ЦСКА, «Металлург», «Зенит» Ижевск ; в группу 11 — «Динамо» Москва, «Оренбург», «Динамо» Ставрополь.

Днем ранее футбольный клуб «Сочи» потерпел поражение от сербского «Партизана» в третьем квалификационном раунде Лиги конференций. Игра прошла в Белграде на стадионе «Партизан». Основное время матча и два дополнительных тайма завершились со счетом 2:2.

В тот день казанский «Рубин» проиграл польскому «Ракуву» со счетам 0:1 в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций и вышел из турнира.