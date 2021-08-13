Маршрутка сбила школьника в Омске

В Омске пассажирская маршрутка сбила 15-летнего подростка, который переходил дорогу на красный сигнал светофора. Об этом ИА «Город55» рассказали в УГИБДД по Омской области.

Авария произошла в пятницу, 13 августа, в районе дома 4 по улице Лобкова. Информация о ДТП поступила в дежурную часть в 15:15.

По предварительным данным, 61-летний водитель маршрутки марки Ford допустил наезда на мальчика, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал.

В результате наезда подросток получил различные травмы. На «скорой» его доставили в больницу.

По факту произошедшего проводится проверка. Известно, что маршрутка двигалась по маршруту № 703. В момент ДТП в салоне находились пять пассажиров.