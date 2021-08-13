В пресс-центре МИЦ «Известия» пройдет гостиная Евразийского женского форума

17 августа в 11:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция на тему: «Женщины в бизнесе: вызовы новой реальности».

Как совместить бизнес и воспитание детей? О чем сигнализирует индекс женской предпринимательской активности? Как научить женщин вести бизнес, не бояться рисковать и добиваться финансовой независимости? В чем миссия онлайн-марафона по развитию женского предпринимательства в рамках Евразийского женского форума расскажут:

- Галина Карелова, заместитель председателя Совета Федерации РФ;

- Татьяна Илюшникова, заместитель министра Минэкономразвития России;

- Надия Черкасова, председатель комитета по развитию женского предпринимательства «Опоры России»;

- Гузелия Имаева, генеральный директор аналитического центра НАФИ;

- Анна Сошинская, президент благотворительного фонда «В ответе за будущее»;

- Светлана Шмакова, предприниматель, победительница международного конкурса APEC BEST AWARD-2020.

Онлайн:

- Мария Афонина, глава мастерской управления «Сенеж»;

- Ксения Сергеева, предприниматель, победительница образовательной программы «МАМА-предприниматель-2019» в Москве.

Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серии и номера паспортов членов съёмочной группы.

Важно: мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации.

Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению WhatsApp.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

По ссылке https://iz.ru/video/stream/1

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236.

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3, 2-й этаж.