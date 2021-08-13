Прямой эфир
Новости компаний
В Енисей выпустят более 2,7 млн мальков сибирского осетра
Общество
В Керчи началась эвакуация населения из зон подтопления
Общество
Путин обсудил с Совбезом международное сотрудничество в сфере безопасности
Общество
В России разработают новые программы подготовки водителей разных категорий
Туризм
Россиян предупредили об усиленном контроле в аэропортах Египта
Общество
В Анапе за ночь выпала трехмесячная норма осадков
Экономика
В России на 23% вырос спрос на строительство загородных домов
Мир
Белоруссия заявила о доставке Польшей группы беженцев к границе страны
Мир
Салфетку со слезами Месси выставили на аукцион за $1 млн

В пресс-центре МИЦ «Известия» пройдет гостиная Евразийского женского форума

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

17 августа в 11:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция на тему: «Женщины в бизнесе: вызовы новой реальности».

Как совместить бизнес и воспитание детей? О чем сигнализирует индекс женской предпринимательской активности? Как научить женщин вести бизнес, не бояться рисковать и добиваться финансовой независимости? В чем миссия онлайн-марафона по развитию женского предпринимательства в рамках Евразийского женского форума расскажут:

- Галина Карелова, заместитель председателя Совета Федерации РФ;

- Татьяна Илюшникова, заместитель министра Минэкономразвития России;

- Надия Черкасова, председатель комитета по развитию женского предпринимательства «Опоры России»;

- Гузелия Имаева, генеральный директор аналитического центра НАФИ;

- Анна Сошинская, президент благотворительного фонда «В ответе за будущее»;

- Светлана Шмакова, предприниматель, победительница международного конкурса APEC BEST AWARD-2020.

Онлайн:

- Мария Афонина, глава мастерской управления «Сенеж»;

- Ксения Сергеева, предприниматель, победительница образовательной программы «МАМА-предприниматель-2019» в Москве.

Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серии и номера паспортов членов съёмочной группы.

Важно: мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации.

Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению WhatsApp.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

По ссылке https://iz.ru/video/stream/1

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236.

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3, 2-й этаж.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021