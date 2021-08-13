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В Госдуме назвали способ увеличить покупательную способность россиян

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Глава комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев сообщил в пятницу, 13 августа, что для решения проблемы отсутствия роста покупательной способности россиян необходимо создавать новые высокооплачиваемые рабочие места в регионах.

Таким образом он оценил данные, которые привели «Ведомости». По информации газеты, покупательная способность граждан за первое полугодие упала в 64 регионах страны. Так, доходы жителей Тувы могли позволить приготовить лишь 50 блюд на семью из четырех человек.

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Жигарев уточнил, что в первую очередь это связано с субъектами, которые являются дотационными, а не донорами.

«Промышленные предприятия, которые там работают, не могут обеспечить своим работникам должной оплаты труда. В регионах, которые не зарабатывают на себя, а субсидируются за счет федерального бюджета, всегда будет такая ситуация. Поэтому и президент [России Владимир Путин], и Государственная дума всегда говорят, что нужно развивать новые инвестиционные проекты, создавать новые промышленные предприятия, высокооплачиваемые рабочие места», — сказал Жигарев в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Он подчеркнул, что только это может быть «выходом для того, чтобы люди зарабатывали достойные деньги».

Накануне глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев сообщил, что производство сельскохозяйственной продукции в России в 2021 году позволит полностью обеспечить россиян основными продуктами питания и сохранить стабильные цены. Глава ведомства отметил, что принятые правительством меры уже позволили остановить необоснованный рост цен на базовые продукты питания и снизить их зависимость от мировой конъюнктуры.

5 августа в Минсельхозе России «Известиям» рассказали, что ведомство фиксирует снижение цен производителей на плодоовощную продукцию, включая «борщевой набор». Отмечается, что ключевым фактором снижения цен является увеличение объемов поступающих на рынок российских овощей и фруктов.

Также уточнялось, что Минсельхоз ведет работу по расширению сбыта фермерской продукции через онлайн-каналы — площадки крупнейших интернет-интеграторов, что позволяет избежать лишних наценок.

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