«Витязь-Аэро» запретили перевозки пассажиров после крушения Ми-8 на Камчатке

Росавиация запретила авиационной компании «Витязь-Аэро» коммерческие перевозки пассажиров после крушения вертолета Ми-8 на Камчатке. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

«Росавиация ввела ограничения в сертификат эксплуатанта ООО «Авиационная компания «Витязь-Аэро». Ограничены коммерческие перевозки пассажиров, при этом авиакомпания может продолжать осуществлять грузовые перевозки и оказывать иные авиационные работы, включая услуги санавиации», — говорится в сообщении.

Ранее в пятницу в Следственном комитете РФ сообщили об обнаружении тела пассажирки на месте крушения Ми-8. По данным ведомства, вертолет находится в озере Курильское на глубине 110 м.

В этот же день сообщалось, что поисковая операция на месте падения вертолета Ми-8 возобновилась. Уточнялось, что на месте происшествия находится группировка в количестве более 60 человек и 10 единиц техники.

Крушение вертолета Ми-8 с туристами произошло 12 августа: при заходе на посадку воздушное судно, принадлежащее авиационной компании «Витязь-Аэро», упало в Курильское озеро.

На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, среди которых 12-летний ребенок. Спаслись восемь человек. Как сообщалось, выжившие пассажиры вертолета самостоятельно выплыли на поверхность воды с глубины 8–9 м. С места происшествия их доставили в больницу в Петропавловске-Камчатском. Судьба еще восьми человек оставалась неизвестной.

В СК РФ сообщили, что в качестве основных версий причины крушения вертолета рассматриваются плохая погода, ошибка пилотирования и неисправность воздушного судна.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса РФ («Нарушение правил безопасности воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц»).

В рамках расследования ведутся допросы потерпевших, работников авиакомпании «Витязь-Аэро», осуществлявших помощь в навигации полета вертолета. Допрошен директор ООО «Турист», организовавший туристическую экскурсию. Комиссия, сформированная Межгосударственным авиационным комитетом (МАК), приступила к расследованию крушения вертолета.