Ученые назвали неожиданное последствие коронавируса

Исследователи из США в течение шести месяцев наблюдали за 30 людьми в возрасте от 20 до 24 лет и пришли к выводу, что переболевшие коронавирусной инфекцией молодые люди испытывают изменения в работе своей симпатической нервной системы. Соответствующие данные следуют из работы ученых, опубликованной в среду, 11 августа, на портале ScienceAlert.

Так, специалисты отметили, что среди участников исследования 16 человек заболели COVID-19. При этом нервы переболевших даже в состоянии отдыха находились в большем напряжении, чем у тех, кто не был инфицирован.

При помощи измерения электрической активности мышц ученые обнаружили, что симпатическая нервная система (часть автономной нервной системы) переболевших была чрезмерно активна. К примеру, подобная активность наблюдалась, когда кровать с человеком переводили из горизонтального положения в вертикальное.

В результате у человека учащалось сердцебиение и повышался пульс.

Вместе с тем в других случаях активность симпатической нервной системы была понижена. Ученые уточняют, что это наблюдалось тогда, когда руки участников на две минуты погружали в ледяную воду. В этом случае переболевшие чувствовали гораздо меньше боли, чем контрольная группа.

Реакция их нервно-мышечного аппарата также была более спокойной, отметили специалисты.

Ранее, 8 августа, профессор Нориджской медицинской школы Университета Восточной Англии Пол Хантер написал в своей статье для журнала Spectator, что коронавирус в скором времени превратится еще в одну причину простуды наравне с другими коронавирусами. По его словам, через несколько лет подавляющее большинство инфекций будет протекать бессимптомно или в легкой форме.