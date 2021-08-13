Проект ремонта Дома Советов в Оренбурге разработают за 700 тыс. рублей

В Оренбурге планируют провести капитальный ремонт Дома Советов, где размещается региональное правительство. Объявлены торги по созданию проекта работ.

Исходя из информации на портале госзакупок, подрядчик должен провести архитектурные и исторические изыскания, а затем разработать проект реконструкции. На эти цели власти готовы выделить 700 тыс. рублей, пишет ИА «Урал56.Ру».

Определить подрядчика планируется 23 августа. Представить проект капремонта он должен до 31 декабря 2021 года.

Дом Советов в Оренбурге возвели в 1936–1940 годах на месте Казанского собора, который был уничтожен в 1932-м. Здание признано объектом культурного наследия как памятник советской архитектуры 1930-х годов.

В Доме Советов располагаются кабинеты губернатора Оренбургской области и других чиновников.