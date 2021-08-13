Прямой эфир
Новости компаний
В Енисей выпустят более 2,7 млн мальков сибирского осетра
Общество
В Керчи началась эвакуация населения из зон подтопления
Общество
Путин обсудил с Совбезом международное сотрудничество в сфере безопасности
Общество
В России разработают новые программы подготовки водителей разных категорий
Туризм
Россиян предупредили об усиленном контроле в аэропортах Египта
Общество
В Анапе за ночь выпала трехмесячная норма осадков
Экономика
В России на 23% вырос спрос на строительство загородных домов
Мир
Белоруссия заявила о доставке Польшей группы беженцев к границе страны
Мир
Салфетку со слезами Месси выставили на аукцион за $1 млн

Проект ремонта Дома Советов в Оренбурге разработают за 700 тыс. рублей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Оренбурге планируют провести капитальный ремонт Дома Советов, где размещается региональное правительство. Объявлены торги по созданию проекта работ.

Исходя из информации на портале госзакупок, подрядчик должен провести архитектурные и исторические изыскания, а затем разработать проект реконструкции. На эти цели власти готовы выделить 700 тыс. рублей, пишет ИА «Урал56.Ру».

Определить подрядчика планируется 23 августа. Представить проект капремонта он должен до 31 декабря 2021 года.

Дом Советов в Оренбурге возвели в 1936–1940 годах на месте Казанского собора, который был уничтожен в 1932-м. Здание признано объектом культурного наследия как памятник советской архитектуры 1930-х годов.

В Доме Советов располагаются кабинеты губернатора Оренбургской области и других чиновников.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021