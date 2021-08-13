Больше 16 тыс. жителей Удмуртии пострадали от укусов клещей

В 2021 году почти 16,2 тыс. жителей Удмуртии пострадали от укусов клещей. Основная часть обращений в медицинские организации приходится на Ижевск.

По данным Роспотребнадзора, в числе пострадавших — почти 2,8 тыс. детей. В Ижевске от укусов клещей пострадали почти 8,4 тыс. человек. Также большое число обращений зарегистрировано в Воткинске, Глазове, Можге, а также в Можгинском, Кезском, Игринском, Увинском и Шарканском районах. Об этом пишет Udm-info.ru.

На территории Ижевска клещей обнаружили в парке Кирова. Роспотребнадзор выявил нарушения при проведении акарицидной обработки территорий. Составлено свыше 20 протоколов об административных правонарушениях.

В Московской области с начала сезона зарегистрировано порядка 10 тыс. случаев укусов клещей. Наибольшее количество обращений выявлено в Дмитрове.