Прямой эфир
Новости компаний
В Енисей выпустят более 2,7 млн мальков сибирского осетра
Общество
В Керчи началась эвакуация населения из зон подтопления
Общество
Путин обсудил с Совбезом международное сотрудничество в сфере безопасности
Общество
В России разработают новые программы подготовки водителей разных категорий
Туризм
Россиян предупредили об усиленном контроле в аэропортах Египта
Общество
В Анапе за ночь выпала трехмесячная норма осадков
Экономика
В России на 23% вырос спрос на строительство загородных домов
Мир
Белоруссия заявила о доставке Польшей группы беженцев к границе страны
Мир
Салфетку со слезами Месси выставили на аукцион за $1 млн

Больше 16 тыс. жителей Удмуртии пострадали от укусов клещей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В 2021 году почти 16,2 тыс. жителей Удмуртии пострадали от укусов клещей. Основная часть обращений в медицинские организации приходится на Ижевск.

Эксперт назвал натуральные средства для защиты от комаров и клещей

По данным Роспотребнадзора, в числе пострадавших — почти 2,8 тыс. детей. В Ижевске от укусов клещей пострадали почти 8,4 тыс. человек. Также большое число обращений зарегистрировано в Воткинске, Глазове, Можге, а также в Можгинском, Кезском, Игринском, Увинском и Шарканском районах. Об этом пишет Udm-info.ru.

На территории Ижевска клещей обнаружили в парке Кирова. Роспотребнадзор выявил нарушения при проведении акарицидной обработки территорий. Составлено свыше 20 протоколов об административных правонарушениях.

В Московской области с начала сезона зарегистрировано порядка 10 тыс. случаев укусов клещей. Наибольшее количество обращений выявлено в Дмитрове.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021