Дополнительный ремонт проведут на 22 участках дорог в Орле

В Орле в 2021 году дополнительно отремонтируют 22 участка дорог. На эти цели из дорожного фонда региона направят 100 млн рублей.

Основная часть работ запланирована в Зареченском микрорайоне, районе Новой Ботаники и 909-го квартала. Ремонт пройдет на улицах Емлютина, Генерала армии Ковалева, Разведчика Воробьева, Саханской, Планерной, Достоевского, Циолковского, в переулке Пищевом и на других дорогах. Об этом сообщает InfoOrel.ru.

Также запланировано восстановление парковок по переулку Ипподромному, Генерала Родина и на улице Металлургов.

По 21 объекту уже объявлены торги для поиска подрядчиков.

В Волгоградской области завершен ремонт половины дорог, где работы были запланированы в 2021 году. Всего привели в порядок 254 км дорожного полотна.