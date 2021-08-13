СМИ обвинили Трампа в отказе призывать сторонников прививаться от COVID-19

Бывший президент США Дональд Трамп спустя полгода после оставления своего поста главы Белого дома продолжает отказываться призывать своих сторонников вакцинироваться от коронавируса, пишет издание Daily Beast 12 августа.

Так, портал приводит интервью экс-президента Штатов Fox News, в котором Трамп заявил, что «рекомендует» делать прививку от инфекции, но в то же время подчеркнул, что уважает «свободу» людей, отказавшихся от вакцинации.

Издание, ссылаясь на заявление четырех человек, которые в разное время говорили с Трампом о возможности проведения кампании в поддержку вакцинации, указывает, что бывший американский лидер особо не интересуется тем, чтобы связать свое имя с более широкими усилиями по вакцинации людей от COVID-19.

Отмечается, что в прошлом месяце Трамп опубликовал письменное заявление, в котором посочувствовал противникам вакцинации, так как, по его словам, люди отказываются прививаться из-за недоверия к администрации действующего американского лидера Джо Байдена.

Опрос, проведенный Университетом Монмута в конце июля, показал, что основную часть тех, кто решительно выступает против вакцинации в США, составляют республиканцы, отмечает издание.

Также в материале подчеркивается, что по окончании президентства Трампа в США насчитывалось более 400 тыс. смертей от коронавируса и с тех пор эта цифра выросла до 600 тыс.

По данным Университета Джонса Хопкинса на 13 августа, США являются лидером по числу заболевших и скончавшихся от коронавируса в мире. Так, в стране выявлено 36 306 963 случая COVID-19, а число умерших составило 619 093.

9 августа газета NY Post сообщила, что в американском обществе вызвало сильный резонанс грандиозное трехдневное празднование дня рождения бывшего президента США Барака Обамы на острове Мартас-Винъярд, расположенном на юго-востоке штата Массачусетс.

В условиях тяжелой ситуации с распространением коронавируса в Соединенных Штатах издание обратило внимание на размах мероприятия и несоблюдение гостями противоковидных мер, в частности отсутствие у них медицинских масок. Автор материала подчеркнул, что после этого его не удивляет, что вакцинация в США остается политизированной.