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СМИ обвинили Трампа в отказе призывать сторонников прививаться от COVID-19

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Бывший президент США Дональд Трамп спустя полгода после оставления своего поста главы Белого дома продолжает отказываться призывать своих сторонников вакцинироваться от коронавируса, пишет издание Daily Beast 12 августа.

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Так, портал приводит интервью экс-президента Штатов Fox News, в котором Трамп заявил, что «рекомендует» делать прививку от инфекции, но в то же время подчеркнул, что уважает «свободу» людей, отказавшихся от вакцинации.

Издание, ссылаясь на заявление четырех человек, которые в разное время говорили с Трампом о возможности проведения кампании в поддержку вакцинации, указывает, что бывший американский лидер особо не интересуется тем, чтобы связать свое имя с более широкими усилиями по вакцинации людей от COVID-19.

Отмечается, что в прошлом месяце Трамп опубликовал письменное заявление, в котором посочувствовал противникам вакцинации, так как, по его словам, люди отказываются прививаться из-за недоверия к администрации действующего американского лидера Джо Байдена.

Опрос, проведенный Университетом Монмута в конце июля, показал, что основную часть тех, кто решительно выступает против вакцинации в США, составляют республиканцы, отмечает издание.

Также в материале подчеркивается, что по окончании президентства Трампа в США насчитывалось более 400 тыс. смертей от коронавируса и с тех пор эта цифра выросла до 600 тыс.

По данным Университета Джонса Хопкинса на 13 августа, США являются лидером по числу заболевших и скончавшихся от коронавируса в мире. Так, в стране выявлено 36 306 963 случая COVID-19, а число умерших составило 619 093.

9 августа газета NY Post сообщила, что в американском обществе вызвало сильный резонанс грандиозное трехдневное празднование дня рождения бывшего президента США Барака Обамы на острове Мартас-Винъярд, расположенном на юго-востоке штата Массачусетс.

В условиях тяжелой ситуации с распространением коронавируса в Соединенных Штатах издание обратило внимание на размах мероприятия и несоблюдение гостями противоковидных мер, в частности отсутствие у них медицинских масок. Автор материала подчеркнул, что после этого его не удивляет, что вакцинация в США остается политизированной.

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