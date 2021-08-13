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Диетолог рассказала о вреде соуса для лапши быстрого приготовления

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Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала в четверг, 12 августа, что сама лапша быстрого приготовления невредна, тогда как прилагающийся к ней соус говорит об обратном.

Она пояснила, что в соусе содержится глутамат натрия, пальмовое масло, специи и соевое масло. Обычного мяса там не бывает, отметила Соломатина.

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«А единственное плохое в самой лапше — она обжарена в пальмовом масле. И то, что она содержит пустые калории. То есть это совершенно высокоэнергетический продукт, не несущий нашему организму, кроме пустой энергии, ничего», — сказала врач в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Соломатина обратила внимание и на то, что данное блюдо «сойдет как перекус», но не на каждый день.

Ранее, 19 апреля, кандидат медицинских наук, врач-диетолог Римма Мойсенко рассказала, что пища быстрого приготовления содержит желатиноподобные ингредиенты, которые быстро разбухают. Из-за этого происходит насыщение организма. Употребление такой еды, по словам врача, чревато тем, что человек не получает достаточного количества жиров, белков, витаминов, минералов, углеводов, антиоксидантов, необходимых для организма.

Диетолог добавила, что можно есть лапшу быстрого приготовления в небольшом количестве, но обязательно нужно исключить усилители вкуса.

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