Собянин отменил обязательную удаленку для 30% сотрудников

В Москве отменяется обязательный перевод на дистанционный формат работы не менее 30 процентов сотрудников рганизаций. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

Кроме того, отменяется требование о переводе на удаленку работников старше 65 лет, а также граждан с хроническими заболеваниями.

При этом, как уточнил Собянин, работодателям все также рекомендуется сохранять дистанционный формат, если это позволяет деятельность компании. Вместе с тем на предприятиях следует проводить регулярную термометрию работников с целью недопущения к работе сотрудников с признаками ОРВИ, добавил градоначальник.

Также отменяется требование тестировать сотрудников на коронавирус каждые четыре часа во время работы.

Помимо этого, в городе больше не будут действовать ограничения на посещение зоопарка, включая крытые павильоны.

Однако в силе остаются многие профилактические меры, такие как соблюдение социальной дистанции и масочный режим. Сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий, а также ограничение на посещение театров, концертов и кино.

Мэр столицы подчеркнул, что все действующие ограничения в городе будут отменяться постепенно, чтобы не спровоцировать новый рост заболеваемости, дополняет «Газета.ру».

12 августа главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что число пациентов с COVID-19 в России снизилось. По его словам, это связано с возросшим за полтора месяца числом пациентов, у которых сформировался поствакцинальный иммунитет.

Ранее, 11 августа, заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что ситуация с распространением коронавируса в масштабах России стабилизировалась, но при этом она всё еще остается напряженной.

31 июля главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко прокомментировал вероятность нового локдауна в Москве. По его словам, в настоящее время совершенно иная ситуация, нежели в марте 2020 года, когда локдаун был единственной мерой по уменьшению нагрузки на систему здравоохранения и снижению числа летальных случаев. Сейчас же, по его словам, есть вакцина.

30 июля Собянин подписал указ об отмене требования о ношении перчаток в общественных местах. С 19 июля в столице была отменена система обязательных QR-кодов для посещения ресторанов и кафе. Градоначальник заявил, что это достаточно серьезное решение, но оно принято взвешенно.

Указ перевести 30% сотрудников на удаленный формат работы был подписан 25 июня. Кроме того, на дистанционный режим работы работодатели должны были перевести всех сотрудников из числа граждан старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, перечень которых определен депздравом Москвы.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона»и «КовиВак».