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Канцлер Германии Меркель посетит Россию 20 августа и через два дня Украину

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Канцлер Германии Ангела Меркель запланировала в августе визиты в Россию и на Украину. Об этом сообщил в пятницу, 13 августа, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

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Уточняется, что Москву Меркель посетит 20 августа. По словам Зайберта, детали программы уточнят на следующей неделе, при этом очевидно, что канцлер встретится с президентом России Владимиром Путиным.

В Кремле встречу подтвердили. Отмечается, что стороны планируют обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также рассмотреть ряд актуальных международных и региональных вопросов.

В последний раз канцлер ФРГ посещала Россию весной 2018 года, тогда ее встреча с Путиным прошла в Сочи.

Украину Меркель планирует посетить 22 августа, пишет «Газета.ру». О ее вероятном визите туда ранее сообщал пресс-секретарь украинского президента страны Сергей Никифоров. Так, 10 августа он отмечал, что темами переговоров могут стать безопасность, двусторонние отношения и другие актуальные вопросы.

11 августа сообщалось, что Зеленский и Меркель обсудят гарантии со стороны Берлина после введения в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2» (СП-2).

Ранее, 21 июля, состоялся телефонный разговор Путина с Меркель. Сообщалось, что темами этой беседы были энергетика, транзит газа через Украину и «Северный поток – 2». В Кремле уточняли, что «лидеры удовлетворены приближающимся к завершению строительством газопровода».

26 сентября в Германии состоятся парламентские выборы, по итогам которых будет сформировано новое правительство ФРГ во главе с новым канцлером. Меркель свою кандидатуру выдвигать не стала и заявила о намерении после выборов уйти из политики.

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