Жаркую погоду прогнозируют в Свердловской области до 20 августа

Синоптики прогнозируют высокую температуру воздуха на следующей неделе в Свердловской области. Погоду будет определять антициклон.

По данным Уральского УГМС, с 16 по 20 августа температура воздуха в дневные часы будет подниматься до +27 градусов. По ночам ожидается +10…+16 градусов. Об этом пишет «ТагилСити.Ру». На большей части региона осадки не ожидаются.

На севере Свердловской области температуры будут на 3–4 градуса ниже, при этом возможны кратковременные дожди.

Установлению теплой погоды способствовал антициклон, который пришел с севера. В регионе объявлено предупреждение о высокой пожарной опасности.

В Анапе из-за прогнозируемого выпадения большого количества осадков объявили режим чрезвычайной ситуации.