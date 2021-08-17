Лицо Земли: как человек может изменить мир

Компания Forestry England и Королевское географическое общество Великобритании подвели итоги ежегодного международного конкурса Earth Photo, цель которого – привлечь внимание к проблемам взаимоотношений планеты с ее обитателями. Берегущий природу «Умный рыбак» на озере Виктория в Кении авторства Антони Онянго и работы других финалистов – в фотогалерее «Известий»
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Фото: Earth Photo 2021/Romain Veillon
«Колманскоп» - покинутый город в пустыне Намибии Ромена Вейона
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Фото: Earth Photo 2021/INSTAR
«Полет летучей мыши» снят Ником Хамфрисом на длинной выдержке
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Фото: Earth Photo 2021/Ashley Chaplin
«Ковидные каникулы» 2020 года - работа Эшли Чаплин
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Фото: Earth Photo 2021/Matthias Jung
«Долина Фридмунтс» Маттиаса Юнга – о Фридмунде Зоннеманне, который более 30 лет живет в изоляции у реки Мозель в Германии без электричества и воды. Здесь он выращивает древние и редкие растения, чтобы они не исчезли с лица Земли
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Фото: Earth Photo 2021/Lee Ju Shen
«Уравновешивание» Джу Шен Ли - об уникальной технике гребли и рыбной ловли рыбаков на озере Инле в Мьянме. Стоя на одной ноге, другой можно толкать в воду рыболовные снасти, а руки остаются свободными для управления судном
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Фото: Earth Photo 2021/Chris Jerrey
«Карнавал коррупции» Криса Джерри - об уличных протестах экоактивистов в Лондоне
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Фото: Earth Photo 2021/Yevhen Samuchenko
«Магическое дерево» Евгения Самученко
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Фото: Earth Photo 2021/Milner Dan
«Современный пастух» Дэна Милнера
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Фото: Earth Photo 2021/Hoang Long Ly
«Ранний улов» на озере Таунгтаман в Мьянме Хоанга Лонга Ли
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Фото: Earth Photo 2021/Perez Antonio
Серия Антонио Переса «Море движется, море двигает нас» - о бывших жителях поглощенной морем из-за потепления климата рыбацкой деревни Фувемех в Гане
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Фото: Earth Photo 2021/Markus Van Hauten
«Голубой бассейн» Маркуса ван Хаутена - геотермальный источник на высокогорном плато в Исландии
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Фото: Earth Photo 2021/Bueno Roberto
«Лес как сад» Роберто Буэно - горные леса и террасные виноградники в Испании
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Фото: Earth Photo 2021/Rosie Hallam
Абсолютным победителем конкурса стала Рози Халлам, автор фототриптиха «Право на образование», который рассказывает об одной эфиопской семье. Селамав – первая из ее членов, которой довелось учиться в школе
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Фото: Earth Photo 2021/Bateman Edward
«Зимний полукупол» Эдварда Бейтмана – трехмерная реконструкция ландшафта калифорнийского Национального парка Йосемити. Из-за ковидных ограничений поездка в заповедник отменилась, и фотограф воссоздал горы на своем кухонном столе с помощью 3D-моделирования и небольшой дымовой машины
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