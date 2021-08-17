Лицо Земли: как человек может изменить мир

«Долина Фридмунтс» Маттиаса Юнга – о Фридмунде Зоннеманне, который более 30 лет живет в изоляции у реки Мозель в Германии без электричества и воды. Здесь он выращивает древние и редкие растения, чтобы они не исчезли с лица Земли