Умер основатель международной медицинской организации Emergency Джино Страда

Итальянский хирург-активист Джино Страда, основавший международную неправительственную гуманитарную организацию (НПО) Emergency, скончался в возрасте 73 лет. Об этом сообщает в пятницу, 13 августа, газета Corriere della Sera.

По данным издания, у Страды были проблемы с сердцем.

Около семи лет в Афганистане Страда лечил тысячи жертв войны, пишет II Messaggero.

«Никто этого не ожидал. Мы ошеломлены и опечалены. Это огромная потеря для всего мира. Он изо всех сил делал всё возможное, чтобы сделать мир лучше. Его будет очень не хватать», — приводит издание слова президента Emergency Росселлы Микчо.

Emergency была основана в 1994 году. Компания считается одной из ведущих медицинских гуманитарных организаций. Врачи данной НПО работают в 18 странах мира, в частности в Афганистане, Ираке, ЦАР и Судане.