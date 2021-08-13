«Магнит» заявил об активном сотрудничестве с ФАС в рамках проверок цен

Ритейлер «Магнит» активно сотрудничает с Федеральной антимонопольной службой (ФАС), представители которой проводят внеплановую проверку в магазинах сети. Об этом в пятницу, 13 августа, заявили «Известиям» в пресс-службе ритейлера.

Отмечается, что компания предоставляет ФАС всю необходимую информацию.

Ранее в этот же день стало известно, что ФАС начала внеплановые проверки крупнейших торговых сетей. Речь шла о компаниях, входящих в X5 Retail Group, и «Магните». У них будет произведена оценка ценообразования, также служба изучит причины возможного необоснованного повышения цен.

Предметом проверки, как уточнялось, выступает антиконкурентный сговор, следствием которого может являться рост и поддержание цен. В случае наличия такого сговора компаниям может грозить оборотный штраф до 15% от годовой выручки. Оборот проверяемых организаций по итогам прошлого года превысил 4 трлн рублей.

При этом позже в пятницу в ФАС сообщили, что торговая сеть «Магнит» препятствует проведению внеплановой проверки. Так, согласно заявлению службы, охранники одного из бизнес-центров незаконно преграждают проход сотрудников ФАС в здание, утверждая, что сотрудников «Магнита» нет на рабочих местах в здании.

В службе предупредили, что должностные лица компании в связи с этим будут привлечены к административной ответственности. Также в ФАС напомнили, что у сотрудников ведомства есть право беспрепятственно пройти в помещение, провести осмотр, а также получить документы и объяснения. Кроме того, при необходимости они могут провести фотовидеозапись и сделать копии документов.

Президент России Владимир Путин 21 июля признал, что ситуация с ценами на базовые продукты питания в стране обострилась. Ранее, 16 июля, в Кремле отмечали, что глава государства поручил отслеживать динамику изменения цен на розничном рынке. По результатам мониторинга применяются соответствующие меры.