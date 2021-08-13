Прямой эфир
Общество
В Анапе за ночь выпала трехмесячная норма осадков
Экономика
В России на 23% вырос спрос на строительство загородных домов
Мир
Белоруссия заявила о доставке Польшей группы беженцев к границе страны
Мир
Представители стран НАТО встретятся для обсуждения ситуации в Афганистане
Мир
Белое население США сократилось впервые с 1790 года
Мир
Россия поможет Тунису подготовить к запуску в космос женщину-космонавта
Мир
Меркель посетит Россию 20 августа
Экономика
Рост цен на элитное жилье в мире побил рекорд 2008 года
Мир
На Украине провели беседу с лекгоатлеткой Магучих после фото с россиянкой

Птицы и рыбы погибли в водоеме в Рязанской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жители Песочни (Рязанская область) сообщили об обнаружении погибших рыб и уток на местном водоеме. По словам очевидцев, ранее в пруду исчезли лягушки.

Водоем соединяет Серую Шейку с еще несколькими прудами, затем вода уходит в реку Оку. На днях местные жители обнаружили двух мертвых уток, а также большое количество мертвой рыбы. Их прибило к берегу, пишет 62INFO.ru со ссылкой на ГТРК «Ока».

Жители Песочни отмечают, что погибших птиц и раньше замечали на водоеме. Также на пруду больше нет лягушек.

В Норвегии причиной массовой гибели рыбы стал сброс хлора. Сотрудники правоохранительных органов уведомили о сильном загрязнении моря. Всего погибло около 96 тыс. особей лосося.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021