Птицы и рыбы погибли в водоеме в Рязанской области

Жители Песочни (Рязанская область) сообщили об обнаружении погибших рыб и уток на местном водоеме. По словам очевидцев, ранее в пруду исчезли лягушки.

Водоем соединяет Серую Шейку с еще несколькими прудами, затем вода уходит в реку Оку. На днях местные жители обнаружили двух мертвых уток, а также большое количество мертвой рыбы. Их прибило к берегу, пишет 62INFO.ru со ссылкой на ГТРК «Ока».

Жители Песочни отмечают, что погибших птиц и раньше замечали на водоеме. Также на пруду больше нет лягушек.

В Норвегии причиной массовой гибели рыбы стал сброс хлора. Сотрудники правоохранительных органов уведомили о сильном загрязнении моря. Всего погибло около 96 тыс. особей лосося.