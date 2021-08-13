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В Енисей выпустят более 2,7 млн мальков сибирского осетра

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Ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии En+ Group сообщает, что в Енисей в районе Богучан выпустят более 2,7 млн мальков сибирского осетра енисейской популяции (Acipenser baerii).

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В течение июля и августа выпуск мальков проводился Богучанской ГЭС каждую неделю — партиями от 159 тыс. до 385 тыс. мальков. Всего выпущено более 850 тыс. мальков. До 31 октября 2021 года выпустят еще более 1 860 000 мальков.

Выпуск молоди осетра происходит с участием представителей Енисейского управления Росрыболовства, краевого Росприроднадзора, природоохранной прокуратуры, Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО). Также к выпуску присоединились волонтеры En+ Group в Красноярском крае. Сохранение природных ресурсов — один из приоритетов в деятельности компании, основанной Олегом Дерипаской.

«Восполнение водных ресурсов — один из важных приоритетов En+ Group как одной из крупнейшей компании, которая работает на территории Сибири. Искусственное зарыбление помогает поддерживать баланс в экосистеме. Надеемся, что все выпущенные мальки быстро адаптируются к естественным условиям водной среды и будут жить десятилетия в великой сибирской реке», — отметила заместитель генерального директора En+ Group Вера Курочкина.

Енисейский осетр находится под угрозой исчезновения и занесен в Красную книгу. Рыба живет около 60 лет, может достигать трех метров длины и массы 200 кг. Нерестовый период у осетров проходит раз в 4–5 лет.

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