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«Единая Россия» и правительство обсудят программу капремонта школ

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«Единая Россия» и правительство РФ обсудят программу капитального ремонта школ на 2022–2026 годы. Прямая трансляция совещания на сайте партии 13 августа.

Совещание пройдет в одной из школ Красногорска Московской области.

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В ходе обсуждения будут подниматься вопросы создания механизма контроля за реализацией программы, необходимости обновления оборудования в учебных учреждениях, создания долгосрочной программы содействия занятости молодежи и мерах по вовлечению их в предпринимательскую деятельность.

Выполняя поручение президента по созданию программы капитального ремонта школ на ближайшие пять лет, партия вместе с Минпросвещения по заявкам от регионов составила реестр учебных заведений, которым необходим капитальный ремонт.

Так, одной из таких школ является Опалиховская средняя школа города Красногорска, где и пройдет совещание.

Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак и заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова осмотрят ее, а затем на площадке учебного заведения по видео-конференц-связи проведут совещание.

Финансирование программы должна обеспечить фракция «Единая Россия» в рамках корректировки проекта бюджета и его принятия на 2022-й и плановый период 2023–2024 годов.

Кроме того, в регионах отделения партии совместно с Министерством просвещения и родительским сообществом создадут рабочие группы, которые будут отслеживать все этапы реализации программы: от проекта и проведения экспертиз до приемки работ.

6 августа сообщалось, что правительство России по поручению президента страны Владимира Путина запустит программу по капремонту учебных заведений.

Согласно поручению, правительство страны совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ с учетом ранее данных поручений президента должны обеспечить подготовку и запуск программы по проведению капремонта до 2026 года более чем в 7,3 тыс. зданий учебных заведений. При этом в 3 тыс. зданий капремонт должен быть проведен в 2022–2023 годах.

28 июля министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что около 700 зданий российских школ пройдут капитальный ремонт в 2022 году. Он отметил, что с учетом продолжения программы темпы будут увеличены и все здания, требующие капитального ремонта, будут максимально отремонтированы.

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