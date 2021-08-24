Ответственный подход: кого и как будут выбирать россияне

С 17 по 19 сентября в России пройдет единый день голосования. Гражданам страны предстоит избрать депутатов Госдумы нового созыва, руководителей ряда субъектов Федерации, глав городских и сельских поселений, членов законодательных органов почти в четырех десятках регионов. О том, как узнать свой избирательный округ и избирательный участок, где и когда можно подать заявление о голосовании по месту нахождения, кем назначаются муниципальные выборы и что они значат непосредственно для населения, — в материале «Известий».

Что такое единый день голосования

Президент России Владимир Путин в октябре 2012 года подписал законы «О внесении изменений в Федеральный закон «О политических партиях» и «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», которые вводят в России Единый день голосования на региональных и муниципальных выборах.

— С момента вступления в силу закона указанные выборы проводятся во второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки полномочий региональных (местных) органов или их депутатов, — объясняют в Российском общественном институте избирательного права. — Если же сроки полномочий истекают в год проведения выборов депутатов Госдумы очередного созыва, голосование будет проходить в тот же день, что и выборы в нижнюю палату парламента — в третье воскресение сентября.

Ответственный подход Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Единый день голосования (ЕДГ) — это выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ нового, восьмого созыва, выборы депутатов законодательных собраний регионов, депутатов представительных органов местного самоуправления (это так называемые муниципальные выборы). Также в ходе ЕДГ избираются главы городских и сельских поселений, муниципальных образований. Проводятся также и дополнительные выборы депутатов советов сельских поселений. При этом ушедшие в отставку после 19 июня 2021-го года главы регионов будут избраны уже в единый день голосования 2022 года. Пройдут выборы и в нескольких районах столицы, где изберут депутатов Могордумы и мундепов, а в Подмосковье — депутатов Мособлдумы.

Дата единого дня голосования в 2021 году установлена 19 сентября, но по решению ЦИК России выборы будут проходить три дня — с 17 по 19 сентября. Отдать свой голос можно будет с 8:00 до 20:00 по местному времени на избирательных участках или на дому. Кстати, в связи с трехдневным голосованием отменен и «день тишины» — день накануне голосования, в который запрещена агитация.

— Будем продолжать работать на повышение доверия наших избирателей, наша главная цель — легитимность выборов, признание выборов нашими избирателями, — подчеркнула глава Центральной избирательной комиссии России Элла Панфилова.

В этом году за ходом голосования на участках в режиме непрерывной видеотрансляции будут следить сами кандидаты, различные партии, избиркомы, а также наблюдатели в общественных штабах. Также ход избирательной кампании освещается на телеграм-канале «Электорий», созданном в Российском центре обучения избирательным технологиям (РЦОИТ при ЦИК России).

Как узнать свой избирательный округ и избирательный участок

«Нарезкой» избирательных округов занимается ЦИК России, объясняют в Российском общественном институте избирательного права. Схема избирательных была утверждена федеральным законом «Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации». В приложении к ФЗ определено количество избирательных округов в каждом субъекте РФ, номера избирательных округов, а также какие муниципальные образования входят в избирательный округ.

Как уточнили в РЦОИТ при ЦИК РФ, одномандатные и многомандатные избирательные округа образуются сроком на десять лет. Новая схема избирательных округов определяется не позднее чем за 80 дней до истечения срока, на который была утверждена прежняя схема.

Ответственный подход Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Свой конкретный избирательный участок (помещение для голосования) по адресу места жительства или по номеру избирательного участка можно узнать благодаря разработанному ЦИК РФ электронному сервису. Найти информацию о своём избирательном участке и ознакомиться

с ней каждый избиратель может на сайте ЦИК России в разделе «Информирование об избирательных комиссиях и комиссиях референдума».

— На практике, чтобы узнать свой избирательный округ для этого нужно просто зайти на сайт избирательной комиссии своего субъекта федерации, в котором вы проживаете, — объясняет политолог Борис Макаренко. — Свой же избирательный участок можно посмотреть там же ближе к единому дню голосования. Кроме того, информация об этом будет расклеена повсюду и разбросана по почтовым ящикам.

Где и когда можно подать заявление о голосовании по месту нахождения

Чтобы принят учатие в едином дне голосования удаленно, можно использовать механизм «Мобильный избиратель», который дает возможность проголосовать на выборах депутатов Госдумы, высших должностных лиц субъектов РФ, депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ.

Ответственный подход Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Избиратели могут подать заявление с 2 августа по 13 сентября 2021 года через портал Госуслуги, в территориальную избирательную комиссию, через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). А с 8 по 13 сентября 2021 года — в участковую избирательную комиссию.

График работы пунктов приема заявления необходимо уточнять на сайтах соответствующих структур.

Кем назначаются муниципальные выборы и зачем они нужны

Муниципальные выборы — это выборы в органы местного самоуправления. Назначаются муниципальные выборы представительным органом местного самоуправления (например, советом депутатов муниципального образования). Порядок организации этих выборов ничем не отличается от порядка организации федеральных и региональных выборов. Они регулируются рамочным федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ».

В качестве особенностей выборов в органы местного самоуправления директор Центра прикладных исследований и программ, член правления Российской ассоциации политических консультантов Сергей Румянцев выделяет два момента.

Ответственный подход Участники консультаций в режиме видеоконференции в ЦИК об организации видонаблюдения и работы центров наблюдения на выборах в единый день голосования 19 сентября 2021 года Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Первый — в них в качестве кандидатов могут участвовать граждане Российской Федерации, имеющие также гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства, — если это предусмотрено международным договором РФ.

— Второй существенный момент, — объясняет директор Центра прикладных исследований и программ Сергей Румянцев, — на выборах в органы местного самоуправления в случае, если количество избирателей в округе не превышает 5 тысяч, и кандидат не планирует финансирование своей кампании, он вправе не создавать избирательный фонд.