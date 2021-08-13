Спортзалы в сельских школах Удмуртии обновили за 26 млн рублей

Ремонт спортивных залов завершили в 12 сельских школах Удмуртии. На эти цели направили 26 млн рублей.

Работы провели в Карсовайской, Вавожской, Перевозинской, Понинской, Мари-Возжайской, Сюрногуртской, Вичурской, Мушаковской, Красногорской, Узинской, Пижильской и Пудемской школах. Об этом сообщает ИА «Сусанин».

До конца 2021 года планируется обновление помещений спортивных залов еще восьми учреждений. На текущий момент готовность ремонта составляет 70–95%.

Из бюджета Удмуртии на ремонт направили 8 млн рублей, еще 18 млн рублей поступили из федерального бюджета.

В Орловской области по нацпроекту «Образование» отремонтировали два школьных спортзала в Залегощенском районе. На ремонт выделили более 4 млн рублей.