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Появилось видео задержания напавшего на полицейских в Уфе мужчины

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В распоряжении телеканала РЕН ТВ в пятницу, 13 августа, появилось видео задержания мужчины, напавшего с ножом и гирей на полицейских в Уфе.

Инцидент произошел ранее в этот день. С утра полицейским поступали сообщения о том, что около одного из домов на улице Менделеева мужчина повредил иномарку и весь в крови бросался на прохожих.

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Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили вооруженного ножом и небольшой гирей мужчину, который к этому времени повредил еще одну иномарку. В ответ на требования убрать нож мужчина не реагировал и пытался атаковать полицейских.

Один из стражей порядка произвел предупредительный выстрел, однако мужчина не остановился. Для отражения нападения полицейский произвел выстрел в сторону нападавшего и ранил его в брюшную полость.

Раненому вызвали скорую помощь, его доставили в больницу. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее, 10 июля, мужчина с ножом напал на сотрудников полиции в Чечне. Правоохранители открыли предупредительный огонь, но это не смогло остановить преступника. После этого полицейские выстрелили в мужчину. Нападавший был ранен, его госпитализировали, но позднее он скончался в больнице.

7 июля полицейского убили в Подмосковье из-за замечания. Вечером на улице Беляева города Щелково около детской площадки конфликт возник между 55-летним и 40-летним собутыльниками. В тот момент мимо проходил 37-летний помощник оперативного дежурного, который сделал замечание мужчинам. Однако в ответ один из них ударил полицейского ножом в сердце. Пострадавший скончался в больнице.

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