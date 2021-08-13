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Убившего семью в Прикамье подростка направят на лечение в психбольницу

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У подростка, убившего членов семьи в Пермском крае, диагностировано психическое расстройство, его направят на принудительное лечение. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

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«В отношении несовершеннолетнего следователем была назначена и проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, согласно заключению которой не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими в силу имеющегося у него хронического психического расстройства», — приводит «РИА Новости» заявление.

Постановление о применении принудительных мер медицинского характера передано в суд, добавили в СК.

По данным следствия, преступление было совершено 1 марта в частном жилом доме в поселке Октябрьский Пермского края. 16-летний подросток убил мать и отца топором, после чего похитил у матери 10 тыс. рублей через мобильное приложение банка. Дождавшись возвращения домой 12-летней сестры, молодой человек убил ее, также используя топор.

Несовершеннолетний был задержан 3 марта в одном из хостелов Екатеринбурга. Как уточнили в пресс-службе, в качестве мотива преступления подросток указал семейные конфликты. Он обвинен по пп. «а, в» ч. 2 ст. 105 («Убийство двух и более лиц, малолетнего») и п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная с банковского счета).

Следователи рассказали, что изначально юноша считался погибшим — его родственники ошибочно опознали его, перепутав с убитым отцом. По данным СМИ, подросток в последнее время находился в подавленном состоянии. Учителя школьника рассказали, что он часто жаловался на головные боли, был необщительным и замкнутым.

Молодому человеку грозит до 10 лет лишения свободы в воспитательной колонии. Ему были назначены судебно-медицинские, химическая, генетическая, биологическая, дактилоскопическая, медико-криминалистическая, трасологическая экспертизы.

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