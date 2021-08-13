Посещение природных парков ограничили в Волгоградской области

В Волгоградской области ввели ограничение на пребывание граждан на территориях природных парков. Такая мера связана с возросшим риском пожаров.

Соответствующие поправки были внесены в постановление главы региона «Об особом противопожарном режиме на территории Волгоградской области. Согласно документу, в границах особо охраняемых природных территорий будут введены ограничения для местных жителей и туристов. Об этом пишет сайт «НовостиВолгограда.ру».

Третий день в Даниловском районе ликвидируют крупный ландшафтный пожар площадью 330 га. На текущий момент возгорание локализовано.

В связи с высокой пожарной опасностью штормовое предупреждение объявлено в Татарстане. Неблагоприятная обстановка ожидается в течение недели.