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Под Иркутском мужчина удерживал в доме девочку после убийства ее родственников

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Правоохранительные органы задержали в Иркутской области рецидивиста, который удерживал 13-летнюю девочку после убийства ее родственников. Об этом сообщили в пятницу, 13 августа, в пресс-службе регионального управления Следственного комитета (СК) России.

Сообщение о случившемся поступило в полицию 12 августа. Туда обратилась женщина, которая рассказала о том, что ее дочери прошло смс-сообщение от одноклассницы с просьбой о помощи. Девочка указала, что в ее доме по улице Гагарина она удерживается малознакомым мужчиной.

На место незамедлительно были направлены полицейские, которые освободили 13-летнюю девочку и задержали подозреваемого.

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Во время осмотра территории в подполье сарая с признаками насильственной смерти нашли родственников девочки — 74-летнюю бабушку и ее 48-летнего сына. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Тайшета, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

Также было изъято орудие преступления — молоток, а также другие предметы, интересующие следствие. Следствие ходатайствует перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

При этом подозреваемый ранее уже был судим за совершение особо тяжких преступлений, в том числе за убийство.

Уточняется, что мать девочки была лишена родительских прав, а ее опекуном была бабушка.

По этому делу возбудили еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 293 УК РФ (халатность). Таким образом следователи проверяют факты ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами органов опеки и попечительства по контролю за этой семьей, а также ненадлежащего исполнения обязанностей компетентных органов в части контроля за поведением лиц, освобожденных условно-досрочно из мест лишения свободы.

5 августа стало известно об убийстве семьи из пяти человек в Хакасии. Тела хозяйки дома, ее супруга, сына, малолетней внучки и брата мужа без признаков жизни обнаружили на территории домовладения в Джириме. Мужчина, отбывавший наказание за совершенную ранее расправу над двумя женщинами, был задержан.

По признакам преступления, предусмотренного пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц и малолетнего, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии»), было возбуждено уголовное дело.

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