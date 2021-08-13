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Синоптик назвала самый теплый день в Москве на следующей неделе

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Синоптик уверяет, что самым теплым днем на следующей неделе в Москве может стать среда, 18 августа. Так, согласно прогнозу главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, в этот день дневная температура воздуха в столице составит +26...+28 градусов.

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При этом на следующий день на город, по словам специалиста, обрушится непогода.

«Ненастным днем будет 19 августа. Может выпасть значительное количество осадков, местами дожди могут быть сильными», — заявила она RT в пятницу, 13 августа.

В ближайшие несколько дней в столичном регионе в целом будет теплая погода, однако ночи будут чуть прохладнее привычного — +12...+14 градусов. Днем в субботу, 14 августа, столбики термометров покажут +23...+25, а в воскресенье, 15 августа, — +25...+27, отметила Позднякова.

Ночь на понедельник, 16 августа, по ее словам, будет довольно теплой — +16...+18, но местами возможен небольшой кратковременный дождь. Днем в первый рабочий день следующей недели температура воздуха составит +24...+26.

«17 августа практически такая же ситуация: переменная облачность, без осадков. Ночная температура — +14...+16, дневная — +24...+26», — указала она.

При этом вслед за холодным фронтом в город придет «более свежий воздух» и находившаяся в выходные выше нормы температура воздуха вернется к своим нормальным показателям.

«До конца следующей недели минимальная температура будет в пределах +13...+15, дневная — +19...+24 — преобладающая во второй половине следующей недели», — заключила метеоролог.

Ранее в этот же день в Гидрометцентре сообщили, что днем в пятницу в Москве ожидается облачная погода с небольшим дождем. Температура воздуха составит плюс 21–23 градуса, ночью — до плюс 14 градусов. Атмосферное давление — 748 мм ртутного столба, ветер ожидается западный 7–12 м/c.

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