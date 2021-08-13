Два новых родника открылись в Татарстане после расчистки водоемов

В Татарстане два водоема очистили более чем от 180 тыс. кубометров донных отложений. Специалисты сообщили о появлении новых родников после проведения расчистки.

Работы проводились в Лаишевском районе. На очистку пруда в селе Державино направили свыше 36 млн рублей. Водоем был затянут ряской и зарос рогозом и тростником. На текущий момент поднято свыше 80 тыс. т ила. В дальнейшем на берегу пруда обустроят слой плодородной почвы. Об этом пишет InKazan.ru.

В реке Мёше изъяли свыше 100 тыс. кубометров отложений. Общая площадь очистки составила 66 га.

По данным министерства экологии и природных ресурсов республики, уже обнаружены два новых родника. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов».

В Удмуртии аналогичные работы ведут на реке Ува. За неделю со дна водоема подняли свыше 7 тыс. кубометров ила. Работы завершат в 2022 году.