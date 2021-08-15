Ученые назвали ранние признаки рака ротовой полости

Изменения в эпигенетических маркерах в ротовой полости могут свидетельствовать о наличии онкологии, следует из результатов исследования специалистов из университета Отаго (Новая Зеландия) и Индийского статистического института в Калькутте (ISI), опубликованного Medicalxpress.

Эпигенетика, то есть негенетическое влияние на экспрессию генов, сама по себе вызывает рост опухоли.

Когда рак ротовой полости еще находится на той стадии, когда его можно вылечить, его обнаруживают только в 30% случаев, в 60% случаев он диагностируется уже на второй и третьих стадиях.

Авторы исследование провели эксперимент с участием 16 пациентов с раком полости рта и взяли образцы опухоли и нормальной соседней ткани. После этого исследователи обнаружили области с измененными эпигенетическими профилями в опухолевых клетках.

«Это явление относительно новое и недостаточно изученное, особенно в случае с раком ротовой полости. Новое исследование является одним из первых, которое, используя самые современные подходы, выявило эпигенетические маркеры при раке полости рта», — приводятся слова одного из авторов исследования Анируддха Чаттерджи.

Это открытие поможет распознавать рак на самой ранней стадии, считают ученые.

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