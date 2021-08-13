Hyundai представила в России новую версию кроссовера Creta

Компания «Хендэ Мотор СНГ» представляет в России новую спецверсию компактного кроссовера Hyundai Creta второго поколения – Smart. Максимальная рекомендованная розничная цена автомобиля составляет 1 990 000 рублей. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Известий» 13 августа.

Модель в исполнении Smart оснащается бензиновым двигателем объемом 2.0 л. мощностью 150 л.с., шеститступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.

Автомобиль получил хромированную решетку радиатора, серебристые накладки на переднем и заднем бампере, панорамную крышу с люком и 17-дюймовые колесные диски. Кроме того, у клиентов есть возможность заказать кроссовер Creta Smart с эффектной двухцветной окраской кузова.

Также модель получила комплекс интеллектуальных систем безопасности Smart Sense. В пакет Smart Sense входят адаптивный круиз-контроль, система автоматического торможения перед препятствием спереди, ассистент удержания автомобиля в полосе и система удержания в центре полосы, система предотвращения фронтального столкновения на перекрестке, система слежения за состоянием водителя.

16 июня Hyundai представила в России новое поколение модели Creta. Автомобиль получил узкие ходовые огни и широкие фары. По сравнению с прежней моделью новинка стала длиннее на 30 мм. При этом колесная база увеличилась на 20 мм. Багажное отделение теперь вмещает на 31 л груза больше.