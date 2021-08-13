Прямой эфир
Общество
В Анапе за ночь выпала трехмесячная норма осадков
Экономика
В России на 23% вырос спрос на строительство загородных домов
Мир
Белоруссия заявила о доставке Польшей группы беженцев к границе страны
Мир
Представители стран НАТО встретятся для обсуждения ситуации в Афганистане
Мир
Белое население США сократилось впервые с 1790 года
Мир
Россия поможет Тунису подготовить к запуску в космос женщину-космонавта
Мир
Меркель посетит Россию 20 августа
Экономика
Рост цен на элитное жилье в мире побил рекорд 2008 года
Мир
На Украине провели беседу с лекгоатлеткой Магучих после фото с россиянкой

Hyundai представила в России новую версию кроссовера Creta

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компания «Хендэ Мотор СНГ» представляет в России новую спецверсию компактного кроссовера Hyundai Creta второго поколения – Smart. Максимальная рекомендованная розничная цена автомобиля составляет 1 990 000 рублей. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Известий» 13 августа.

Свято место: что случилось с корейским кроссовером
Тест-драйв обновленного Hyundai Santa Fe в Приэльбрусье

Модель в исполнении Smart оснащается бензиновым двигателем объемом 2.0 л. мощностью 150 л.с., шеститступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.

Автомобиль получил хромированную решетку радиатора, серебристые накладки на переднем и заднем бампере, панорамную крышу с люком и 17-дюймовые колесные диски. Кроме того, у клиентов есть возможность заказать кроссовер Creta Smart с эффектной двухцветной окраской кузова.

Также модель получила комплекс интеллектуальных систем безопасности Smart Sense. В пакет Smart Sense входят адаптивный круиз-контроль, система автоматического торможения перед препятствием спереди, ассистент удержания автомобиля в полосе и система удержания в центре полосы, система предотвращения фронтального столкновения на перекрестке, система слежения за состоянием водителя.

16 июня Hyundai представила в России новое поколение модели Creta. Автомобиль получил узкие ходовые огни и широкие фары. По сравнению с прежней моделью новинка стала длиннее на 30 мм. При этом колесная база увеличилась на 20 мм. Багажное отделение теперь вмещает на 31 л груза больше.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021