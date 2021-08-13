Число погибших после взрыва автобуса в Воронеже возросло до двух

Число погибших в результате взрыва автобуса в Воронеже, произошедшего накануне, возросло до двух. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«Печальная весть. В БСМП № 1 скончалась еще одна пострадавшая, 1966 года рождения. Мои соболезнования родным и близким. Как и обещал, позднее подробно расскажу, какой будет материальная помощь тем, кто попал в эту беду»,— написал он в своем Telegram-канале.

Взрыв в маршрутном автобусе в Воронеже произошел накануне вечером неподалеку от остановки общественного транспорта.

По данным Минздрава РФ, в результате произошедшего пострадали 19 человек, при этом телеканал РЕН ТВ сообщал, что травмы получили более 20 человек. Одна женщина в результате взрыва лишилась ноги и впоследствии скончалась в больнице.

Как сообщили в Минздраве, состояние 13 госпитализированных после взрыва автобуса в Воронеже — стабильное, отрицательной динамики не отмечается.

В качестве основной причины произошедшего рассматривается версия о неисправности технического оборудования.

Вместе с этим взрывотехники ФСБ России и криминалисты центрального аппарата Следственного комитета (СК) изучают материалы с места взрыва. При предварительном осмотре места происшествия следов взрывчатых веществ там не обнаружили.

Возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 238 УК РФ по факту ненадлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров.