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Уголовное дело о взрыве автобуса в Воронеже передали в центральный аппарат СК

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин передал уголовное дело о ЧП с автобусом в Воронеже в центральный аппарат СК РФ. Об этом сообщила в пятницу, 13 августа, официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина уголовное дело о происшествии с маршрутным автобусом в Воронеже для всестороннего, наиболее полного и объективного расследования передано в Главное следственное управление СК России», — сказала Петренко «РИА Новости».

Взрыв в маршрутном автобусе в Воронеже произошел накануне вечером неподалеку от остановки общественного транспорта. В качестве основной причины произошедшего рассматривается версия о неисправности технического оборудования.

По данным Минздрава РФ, в результате произошедшего пострадали 19 человек, при этом телеканал РЕН ТВ сообщал, что травмы получили более 20 человек. В настоящий момент состояние 13 госпитализированных — стабильное, отрицательной динамики не отмечается.

Изначально сообщалось о взрыве газа. Однако, как утверждает представитель перевозчика, все автобусы в парке работают на дизельном топливе. Следствие допускает, что автобус могли незаконно переоборудовать с бензинового на газовое топливо.

Вместе с этим взрывотехники ФСБ России и криминалисты центрального аппарата Следственного комитета (СК) изучают материалы с места взрыва. При предварительном осмотре места происшествия следов взрывчатых веществ там не обнаружили.

Возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 238 УК РФ по факту ненадлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров.

новость дополняется

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