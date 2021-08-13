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В Кремле оценили призыв «Альянса патриотов Грузии» к улучшению отношений

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Власти России разделяют озабоченность нынешним состоянием двусторонних связей с Грузией и призыв к их улучшению. Об этом сообщила в пятницу, 13 августа, пресс-служба Кремля.

Таким образом в Кремле прокомментировали открытое письмо оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии» в адрес президента России Владимира Путина с просьбой оказать содействие в нормализации отношений между Москвой и Тбилиси.

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«Разделяем высказанную в письме озабоченность нынешним состоянием двусторонних связей и призыв в пользу их улучшения. Россия всегда выступала за конструктивные отношения с Грузией. Как известно, не мы были инициаторами их разрыва», — заявили в Кремле.

В Кремле также назвали подобное обращение наглядным подтверждением того, что, «несмотря на все потуги русофобов и радикалов, в Грузии остаются здравомыслящие силы, выступающие за восстановление добрососедских связей между» российской и грузинской сторонами.

Российско-грузинские отношения обострились после того, как в июне 2019 года в Тбилиси начались массовые протесты. Причиной тому послужили события, которые произошли во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) российского делегата Сергея Гаврилова. Тогда его посадили в кресло спикера парламента Грузии. Недовольные этим политсилы вышли на митинги, в городе начались беспорядки. Митингующие закидали яйцами и бутылками отель Radisson, где находилась российская делегация, появилась угроза безопасности и для других находящихся в Грузии россиян.

На фоне этих событий Путин в июне того же года подписал указ о введении с 8 июля временного запрета на пассажирское авиасообщение с Грузией. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал данное решение вынужденным на фоне нестабильной политической обстановки в стране.

Политический кризис разразился в Грузии после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий объявили бойкот парламенту, сделав заявление о фальсификации прошедших в стране парламентских выборов, на которых победила «Грузинская мечта».

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