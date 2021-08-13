«Победа» рассмотрит вопрос запуска регулярных рейсов на курорты Египта

Авиакомпания «Победа» рассматривает вопрос запуска регулярных рейсов на курорты Египта после расширения авиасообщения. Об этом в пятницу, 13 августа, рассказал гендиректор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов.

«Конкретных данных нет, это решение оперативного штаба, которое мы ждем. Сейчас по этим направлениям (в Египет — Ред.) летает пять частот. Летает наша дочка «Россия». <...> «Аэрофлот» ждет, все авиакомпании ждут. Мы предполагаем летать по этим направлениям регулярными рейсами. Также наша «Победа» тоже ждет»,— сказал глава «Аэрофлота» в эфире телеканала «Россия 24».

Кроме того, Полубояринов отметил, что период кризиса в отрасли авиаперевозок еще не прошел.

Россия с 9 августа возобновила авиасообщение с египетскими курортами. Самолеты будут летать из Москвыс частотой по пять рейсов в неделю в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Суммарно будет выполняться по 20 еженедельных рейсов, 10 из которых — российской стороной и 10 — египетской.

6 августа в Росавиации сообщили, что восемь российских авиакомпаний уже получили допуски на полеты на курорты Египта. Так, документом обзавелись «Аэрофлот», «Победа» и S7, из регионов — «Россия», S7, «Уральские авиалинии», Smartavia, Nordwind и AZUR air. Далее они должны обзавестись разрешением на авиаперевозки от оперштаба по коронавирусу.

Ранее, 7 июля, «Победа» вернула клиентам 985 млн рублей за рейсы, отмененные в апреле–мае прошлого года в связи с локдауном из-за коронавируса. Отмечалось, что всего из-за локдауна весной 2020 года авиакомпания отменила около 14 тыс. рейсов, однако позже приступила к поэтапному возобновлению полетов.