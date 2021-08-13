На премию «Импульс добра-2021» поступило более 200 заявок

Организатор всероссийской Премии «Импульс добра» подвел итоги по поступившим заявкам. Победители 7 номинаций будут объявлены 7 октября 2021 года на церемонии награждения в Москве. Призовой фонд Премии в этом году составит 2 480 000 рублей.

Прием заявок на ежегодную Премию «Импульс добра» в этом году стартовал 1 мая и завершился 1 июля. За этот период в адрес Оргкомитета Премии поступило более 200 заявок из 48 регионов России.

Самую высокую активность проявили участники из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийского автономного округа, а также Калининградской области. Наиболее популярные номинации в этом году: «За личный вклад в развитие социального предпринимательства» (80 заявок), «За лучший импакт-проект» (42 заявки) и «За системный подход к социальному предпринимательству» (40 заявок).

«Мы рады видеть, что институт социального предпринимательства уверенно развивается в нашей стране, и интерес к Премии со стороны социальных предпринимателей, общественных деятелей и средств массовой информации остается стабильно высоким», — прокомментировала директор Фонда «Наше будущее» Наталия Зверева.

Лауреатов Премии «Импульс добра» определит Общественный совет Фонда «Наше будущее», в состав которого входят общественные деятели, руководители государственных и общественных организаций, представители органов исполнительной и законодательной власти. Председателем Общественного совета является учредитель Фонда «Наше будущее» Вагит Алекперов.

Премия «Импульс добра» учреждена Фондом региональных социальных программ «Наше будущее» в 2011 году и проводится ежегодно с целью поощрения выдающихся специалистов в сфере социального предпринимательства и популяризации сферы социального бизнеса в России. За все время существования Премии было получено 1 843 заявки из 81 региона России, было награждено 89 лауреатов из числа социальных предпринимателей, представителей общественных организаций, руководителей государственных структур и профильных ведомств, СМИ и образовательных учреждений.

Генеральный информационный партнер Премии «Импульс добра-2021» –информационное агентство ТАСС.