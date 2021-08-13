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Белое население США сократилось впервые с 1790 года

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Население США стало более разнообразным в расово-этническом отношении, чем когда-либо в истории страны. Об этом свидетельствуют данные Бюро переписи Соединенных Штатов, опубликованные в четверг, 12 августа, газетой The Washington Post.

Так, согласно материалам, впервые с 1790 года в стране сократилось белое население. Количество неиспаноязычных граждан также сократилось до 204,3 млн человек. При этом в процентном соотношении белое население составило менее 60%.

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В 2010 году доля белого населения была 63,7%, тогда как в 2020 году она опустилась отметки в 57,8%. Эксперты связали это со снижением рождаемости среди белых женщин по сравнению с латиноамериканками и азиатками.

Вместе с тем специалисты зафиксировали значительный рост числа людей, которые идентифицируют себя как представители разных рас. Так, группа латиноамериканцев, выросла на 23% за десять лет, до 18,7%. В итоге они составляют вторую по объему группу в составе населения США. Еще 12,4% — чернокожие, 6% — азиаты.

По мнению исследователя-демографа Уильяма Фрея из Института Брукингса, к 2045 году доля белого населения может снизиться до 50% и ниже.

Ранее в апреле в Нью-Йорке состоялся «Марш в защиту жизней белых» у Trump Tower. На мероприятие пришел всего один человек. При этом в группе марша в Telegram на тот момент состояли около 2,5 тыс. людей.

Кроме того, на месте назначенного сбора участников марша собрались около 20 сторонников антирасистского движения Black Lives Matter (BLM, «Жизни чернокожих важны»), уточняет «Газета.ру».

В январе газета The Guardian сообщила, что Black Lives Matter выдвинули на Нобелевскую премию мира 2021 года. С такой инициативой выступил депутат парламента Норвегии Петтер Эйде, который отметил, что активисты движения смогли мобилизовать не только афроамериканцев и других угнетенных людей, «это более широкое движение, отличающееся от их предшественников».

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