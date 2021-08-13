Ливневую канализацию отремонтируют на трех десятках улиц в Омске

В Омске до конца года отремонтируют восстановят ливневую канализацию на 32 улицах. Соответствующие аукционы на работы объявило управление дорожного хозяйства и благоустройства.

Как рассказали в городской администрации, подрядчики должны будут провести демонтажные работы, восстановить профиль канав и очистить их от поросли и кустарника, обустроить подстилающие и выравнивающие слои, установить водоотводные трубы и лотки.

Работы пройдут в Кировском, Октябрьском, Советском, Центральном и Ленинском округах. Завершиться они должны до 15 октября, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».

Отмечается, что на восстановление ливневок выделено 50 млн рублей – по 10 млн на каждый округ. Аукционы пройдут 25 августа.