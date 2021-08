Юношеское соревнование First Tech Challengе по робототехнике пройдет в Москве

Подать заявку для участия в турнире по робототехнике First Tech Challengе в Москве, ориентированном на ребят 12–18 лет, можно до 15 сентября. Об этом говорится в сообщении, поступившем в «Известия» в пятницу, 13 августа.

Эти соревнования — одно из направлений крупного международного проекта First Lego League.

«Мы видим возрастающий интерес к конкурсу: если в 2020 году в московском чемпионате First Lego League участвовало четыре команды, в этом — уже более 30 в разных возрастных категориях. В феврале будущего года станут известны победители столичного этапа, а в апреле в Москве пройдет национальный чемпионат. Его победители получат дополнительные баллы при поступлении в вузы», — приводятся в сообщении слова заммэра столицы Наталья Сергуниной.

Зарегистрироваться на соревнования можно командой от образовательной организации. Также можно подать заявку в индивидуальном порядке — участника включат в команду детского технопарка «Москва» или «Мосгормаш».

Для зарегистрированных команд 18 сентября состоится установочная встреча. На ней огласят регламент сезона, расскажут о правилах и продемонстрируют игровое поле. Команды пройдут подготовку.

Присоединившись к проекту, юные инженеры создадут робота, который может не только пройти соревновательный отбор, но и в перспективе стать серийным.

Каждый год в программах First Lego League участвуют около 650 тыс. человек по всему миру, а в First Tech Challenge — около 60 тыс. ребят более чем из 30 стран. Не менее 85% выпускников программы поступают в вузы на технические специальности, многие стажируются в передовых компаниях в сфере промышленной робототехники.

First Tech Challenge — не только соревнования по робототехнике, но и обучение в игровом формате. Участникам помогают понять этапы производства реального технического продукта, роль специалистов различных профессий, участвующих в разработке.

С 2022 года московские региональные соревнования First Russia Robotics Championship будут проходить по всем четырем направлениям — First Lego League Discover (для детей четырех–шести лет), First Lego League Explore (шести–девяти лет), First Lego League Challenge (10–16 лет) и First Tech Challenge (12–18 лет).

