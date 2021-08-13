Минздрав уточнил состояние пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже

Состояние 13 госпитализированных после взрыва автобуса в Воронеже — стабильное, отрицательной динамики не отмечается. Об этом сообщили в пятницу, 13 августа, в пресс-службе Министерства здравоохранения России.

«Еще четверо пострадавших получают помощь амбулаторно», — добавляется в сообщении.

Вся необходимая медпомощь пострадавшим оказывается в полном объеме. Оказание помощи находится на личном контроле у министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, добавили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, среди пострадавших были те, кто получил тяжелые травмы, в том числе ожоги и различные переломы.

По данным Минздрава РФ, в результате произошедшего пострадали 19 человек, при этом телеканал РЕН ТВ сообщал, что травмы получили более 20 человек.

Одна женщина в результате взрыва лишилась ноги и впоследствии в день ЧП скончалась в больнице. В пятницу стало известно о смерти еще одной пострадавшей.

Взрыв в маршрутном автобусе в Воронеже произошел накануне вечером неподалеку от остановки общественного транспорта. В качестве основной причины произошедшего рассматривается версия о неисправности технического оборудования.

При этом изначально сообщалось о взрыве газа. Однако, как утверждает представитель перевозчика, все автобусы в парке работают на дизельном топливе. Следствие допускает, что автобус могли незаконно переоборудовать с бензинового на газовое топливо.

Вместе с этим взрывотехники ФСБ России и криминалисты центрального аппарата Следственного комитета (СК) изучают материалы с места взрыва. При предварительном осмотре места происшествия следов взрывчатых веществ там не обнаружили.

Возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 238 УК РФ по факту ненадлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров.